O Parque Nascente continua a celebrar o cinema, naquele que é o seu evento mais emblemático. A 14ª edição do Red Carpet Night acontece de forma virtual, no dia 25 de abril (domingo), das 20h45 às 22h00, na página oficial de Instagram @parquenascente, em lives que contam com Mel Jordão e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), entre outros convidados.

Devido aos constrangimentos gerados pela atual situação, o evento que, todos os anos, enche a zona do cinema do Parque Nascente de brilho, glamour, convidados especiais, pipocas, animação e milhares de curiosos, vai ser vivido no formato digital. E estão todos convidados a fazer parte desta grande celebração.

O centro comercial preparou uma edição muito especial de lives a acontecerem na sua página oficial de Instagram. Ao todo, é possível assistir a quatro conversas muito animadas sobre o melhor do cinema – quais os visuais mais marcantes, a maquilhagem perfeita, os filmes icónicos, a banda sonora de uma vida, as performances inesquecíveis, os filmes merecedores da grande distinção, aqueles que não ganharam mas que mereciam e muito mais.

A primeira a pisar a passadeira vermelha virtual é a maquilhadora e criadora de conteúdos Mel Jordão que vai partilhar os seus insights sobre Moda e Beleza no mundo do cinema.

A bafónica Marta Flores, maquilhadora e criadora de conteúdos digitais, entra logo a seguir para partilhar as maquilhagens que lhe foram mais marcantes, os visuais que ainda vivem no seu imaginário e dicas de como ser a estrela principal em qualquer evento.

De seguida, o casal sensação das redes sociais, Pablo & Mary, falam dos seus filmes favoritos, como a música, os cenários e a fotografia são importantes para construir um filme e quais as interpretações que mais os marcaram.

O último live é dedicado à Ana Garcia Martins, mais conhecida por A Pipoca Mais Doce, que vai animar o momento com os seus comentários, sempre bem-humorados, sobre Moda e Beleza no principal evento cinematográfico do mundo.

Todas as lives são interativas e os internautas são convidados a colocarem as suas questões sobre Moda, Beleza e Cinema, a partilharem as suas opiniões dos temas em debate ou, simplesmente, a partilharem o seu apoio aos convidados.

Horários e convidados:

20h45 – Mel Jordão

21h05 – Marta Flores

21h30 – Pablo e Mary

22h00 – Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).

O Red Carpet Night é um evento do Parque Nascente celebrado há 14 anos através de uma grande festa, que conta sempre com muito glamour, convidados especiais, animação, pipocas e filmes nomeados.

Este volta a ser um ano de comemoração mas adaptado à realidade atual. Do físico para o virtual, não perca as lives que vão animar a sua noite de domingo.