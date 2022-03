A 26 de março, Dia do Livro Português, a autora do livro infantil "Ganhar Asas para Voar”, Cláudia Dias, é a convidada para animar a oficina de leitura, direcionada a crianças entre os quatro e nove anos, no Museu das Comunicações.

Os pais, restante família e amigos são também bem-vindos a assistir e participar na atividade.

Começam por ouvir a encantadora história sobre a família Coruja, os seus sonhos e laços de ternura familiar, e num outro momento, em que todos podem dar asas à imaginação e fazer perguntas à escritora Cláudia Dias, para a conhecerem melhor.

A inspiração não se fica por aí, segue-se uma atividade de pintura, com as ilustradoras do livro Beatriz, Sara e Sofia que vão estar presentes para ensinar as técnicas de ilustração utilizadas no livro.

Oficina em família – Ganhar asas para voar Para quem: Famílias com crianças entre os 4 e os 9 anos.

Quando: 26 de março | 15h – 16h30

Local: Museu das Comunicações, Lisboa

Preço: € 7,5 | participante O número de participantes é limitado. Inscreva-se através de museu@fpc.pt

“Nascia uma nova madrugada. Um momento sempre novo, que a Mãe Coruja fazia questão de contemplar. Era invulgar as Corujas assistirem ao nascer do dia. Mas aquela Coruja era especial. E aquele...não era um dia qualquer…

Não perca esta história de amor e liberdade, numa vida em que os grandes voos não pedem licença para acontecer.