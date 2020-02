Tem fotografias de viagem que tenham sido muito elogiadas pelos seus familiares, amigos e colegas de trabalho ou até mesmo pelos que o seguem nas redes sociais? Então não deixe passar esta oportunidade! Tem ainda algumas (poucas) horas para as enviar para um concurso que está a oferecer 24.000 dólares, perto de 22.000 euros, em prémios. O prazo para a apresentação de candidaturas para o Life Framer Photography Award termina amanhã, dia 29 de fevereiro.

"Viajantes globais" é o tema da sexta edição desta competição internacional, uma das muitas, como pode ver de seguida. O prestigiado fotógrafo canadiano Greg Girard é o responsável pela avaliação das fotografias recebidas. As melhores, para além do prémio que recebem, serão expostas em vários países, como sucede atualmente com as vencedoras de uma das edições anteriores, que até dia 28 de março podem ser vistas na Galerie Intervalle em Paris em França.