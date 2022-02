A sua philosophya de decoração vai mudar com este lançamento. A grande novidade é Philosophy em Spray, da Dyrup, uma tinta acrílica com um acabamento metalizado perfeito, disponíveis nas cores silver e gold, especialmente pensadas para criar projetos “do it yourself” dentro do universo da alta decoração, com um apontamento de brilho e luz.

Esta nova philosophya em spray tem como objetivo completar gama de tintas decorativas mate, disponíveis em 12 cores, que espelham as influências de países de todo o mundo, captando a sua essência e criando ambientes ainda mais requintados, um conceito muito fácil de aplicar e criar novas decorações.

As novas tintas em spray metalizado são uma opção inovadora, muito prática e fácil de aplicar em vários tipos de superfícies como alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado, em madeiras e metais. Os tons disponíveis possibilitam a recriação de ambientes hippie chic e super requintados, com estilos de decoração como o boho chique ou o vintage.

O lançamento destes novos produtos mostra ainda a intuição e a facilidade com que estes podem ser utilizados, permitindo desmistificar o conceito de alta decoração, através da concretização, de forma prática, de projetos “do it yourself” mais elegantes e refinados, com um toque de brilho com o acabamento metalizado.

Esta “philosophya” de cores é ideal para conjugar com a gama de cores Philosophy, proporcionando um acabamento e uma decoração diferenciada, criando o seu próprio estilo.

As novas tintas em spray Philosophy garantem excelente adesão e durabilidade, boa resistência e lacagem. Fácil de aplicar e de secagem rápida, oferecem um acabamento perfeito e uma cor única no mercado com um efeito metalizado, nas cores singulares Silver e Gold.