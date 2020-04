A pandemia do coronavírus tem provocado inúmeras transformações no quotidiano dos portugueses e, sobretudo, dos profissionais de saúde. Encontrar o equilíbrio no processo de adaptação a esta nova realidade é vital para garantir o bem-estar de cada um.

A pensar nisso, a Zentiva lança a iniciativa “Sexta-feira Zen”, uma rubrica semanal no Instagram, onde convidadas especiais, conhecidas do grande público, apresentam sugestões para manter um dia a dia equilibrado.

“Wellness”, “alimentação saudável”, “ocupação de tempos livres com crianças” e “exercício físico” são os quatros temas que vão ser abordados, para ajudar todos a rentabilizar o seu tempo e os das suas famílias, mantendo assim uma vida equilibrada, entre atividades profissional, pessoal e familiar.

Todas as semanas, a “Sexta-feira Zen” vai abordar uma temática, com partilha agendada sempre para as 18h, no Instagram da Zentiva.

Esta rubrica estreia-se esta sexta-feira, dia 1 de maio, com o tema “Wellness”, no qual a convidada especial irá sugerir um momento de relaxamento para começar ou terminar o dia da melhor maneira, de uma forma bem zen.