Com a reserva de duas ou mais noites numa unidade hoteleira em Tabuaço, a Câmara Municipal oferece três vouchers no valor combinado de 60€ para usar nas férias.

“Não há duas sem três” é uma campanha que visa estimular a economia local, mas onde todos ganham. Visite Tabuaço e descubra alguns dos tesouros turísticos do Douro.

Quem ainda não conhece o Rijomax – o relógio mais completo do Mundo, a Granja do Tedo ou a Aldeia Vinhateira de Barcos tem agora a oportunidade perfeita para o fazer, com a campanha Não Há Duas Sem Três, da Câmara Municipal de Tabuaço, que oferecerá três vouchers no valor total de 60€ para usufruir durante as férias.

Conhecido pela sua beleza natural, o Município de Tabuaço convida assim os turistas nacionais para umas férias à beira Douro vinhateiro, para conhecer e usufruir da gastronomia, artesanato e paisagens que tem para oferecer.

Para usufruir da campanha, basta apresentar um comprovativo de reserva de uma estadia de duas ou mais noites numa unidade hoteleira no município, até 31 de outubro, e apresentá-lo na Loja Interativa de Turismo, localizada no Jardim Conde Ferreira, em Tabuaço, para receber os três vouchers.

Ponte Granja créditos: Luis Almeida AV

Os três vouchers oferecidos serão:

Um voucher para a estadia, no valor de 40€;

Um voucher para restauração, no valor de 10€;

Um voucher para artesanato ou produtos locais, no valor de 10€.

A campanha visa não só revitalizar o comércio local, mas também dar a conhecer Tabuaço, encorajando os visitantes a explorar o que de melhor tem a sua gastronomia, artesanato e hotelaria.

Os vouchers poderão ser redimidos até 31 de dezembro, em qualquer estabelecimento aderente, mediante reserva e reservado à disponibilidade dos mesmos.