Os pais não têm igual tempo de licença para poderem estabelecer com o seu bebé a mesma relação que as mães. É por isso fundamental que aproveitem da melhor forma todo o tempo que lhe puderem dedicar.

A Massagem do Bebé, além de todos os benefícios físicos e emocionais que tem para o bebé, reforça também a relação entre ele e o seu cuidador, podendo ser uma excelente forma para o Pai criar esse elo, tão importante para ambos.

Dedicar-lhe algum do seu tempo vai transmitir-lhe uma sensação de confiança, carinho e segurança, permitindo ao bebé vê-lo também como alguém que cuida e que o ama.

É algo que pode fazer por ele ao final do dia, quando chega do trabalho, dando também a possibilidade à Mãe de ter finalmente algum tempo para si.

"Porque queremos mais Pais a fazer a Massagem do Bebé", todas as massagens do bebé agendadas em casa durante o mês de março, usufruem de uma oferta especial.

Saiba mais sobre "Aprender a Massagem do Bebé em Casa", através do email inspira.magdasoares@gmail.com.