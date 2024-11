Quando uma viagem se faz meteórica, a uma velocidade surpreendente, damos-lhe o nome de ano-luz. Uma corrida vertiginosa, semelhante àquela que os canais STAR fizeram neste último ano junto dos portugueses. No início de 2024, uma nova estrela acendia-se no firmamento da Pay TV em Portugal. De lá para cá, habituámo-nos a procurar nessa galáxia que se chama STAR Channel, os nossos filmes e séries preferidos. E são muitos. Hoje, séries como FBI, Chicago PD, Tracker, FBI International e FBI: Most Wanted são-nos familiares, fazem parte dos nossos dias e das nossas preferências.

Não são apenas excelentes momentos de televisão, são momentos de televisão premiados e reconhecidos pela sua qualidade. Os canais STAR são líderes do Entretenimento* e têm todas as séries do Top 10 das mais vistas do ano em Pay TV. Para além da programação, a marca esteve ainda junto dos portugueses com festas e sunsets por todo o país, com muitos artistas brilhantes. Razão para que o STAR Channel possa afirmar que teve um ano “luminoso” e que merece ser celebrado e partilhado.

Acendeu-se um grande “Obrigado” no continente e ilhas

Numa época em que as estrelas se acendem entre nós, a melhor forma de celebrar um ano de sucessos dos canais STAR faz-se com 22 enormes estrelas a brilharem em outras tantas cidades e vilas portuguesas do continente e ilhas. Agora, a boa estrela do STAR não brilha apenas nos ecrãs, o Projeto Ano-Luz acendeu-se em lugares emblemáticos portugueses.

Onde brilham as estrelas do projeto Ano-Luz? A estrela acendeu-se no Faial (Açores), Albufeira, Almada, Braga, Caldas da Rainha, Carcavelos, Chaves, Coimbra, Aveiro, Crato, Covilhã, Ericeira, Ermesinde, Estremoz, Famalicão, Fuzeta, Guimarães, Lisboa, Loures, Madeira, Porto e Tomar.

Todas estas estrelas nasceram com um objetivo: um grande “Obrigado” aos portugueses pela sua preferência. Já espreitou na sua localidade? Aqui vai encontrar todos os pontos luminosos que brilharam em locais inesperados, embora reconhecíveis, tal como as séries e personagens dos canais STAR. Nas diferentes localidades, a estrela vai assumindo a cor que representa os vários canais do portefólio: STAR Channel, STAR Life, STAR Comedy, STAR Crime e STAR Movies.

As estrelas vão continuar a brilhar

Irreverente e irrequieta por natureza a programação dos STAR Channels não vai abdicar de brilhar nos tempos mais próximos. Para além das séries e filmes que nos conquistaram, adivinham-se estreias luminosas como a segunda temporada de The Irrational, com estreia a 21 de novembro (22h15), com emissão às quintas-feiras (22h15). Uma produção criminal baseada no livro Predictably Irrational: As forças ocultas que moldam as nossas decisões de Dan Ariely, e que segue Alec Mercer (Jesse L. Martin), um professor de ciências comportamentais na Universidade de Wylton, em Washington D.C.

Entretanto, dezembro volta a entregar aos ecrãs uma série baseada na coleção de livros best-seller The Never Game, de Jeffery Deaver. Tracker, na 2.ª temporada, acompanha a história de Colter Shaw (Justin Hartley), um “lobo solitário” sobrevivente, que percorre o país na sua caravana como caçador de recompensas. Colter usa as suas capacidades de rastreio para ajudar os cidadãos e a polícia a resolver todo o tipo de mistérios e crimes.

Também em breve estreia estreia nova temporada daquela que é a série internacional mais vista do ano. FBI (7.ª temporada) oferece-nos a ação do funcionamento interno de um escritório de Nova Iorque do Federal Bureau of Investigation. Esta unidade de elite põe todo o seu talento, inteligência e conhecimentos técnicos ao serviço da investigação de casos de grande dimensão. Por sua vez, a quarta temporada de FBI: International traz uma surpresa ao público português com o 3.º episódio a ter parte da sua ação em Portugal e com a presença da atriz portuguesa Inês Herédia, no papel da detetive Letícia Santos. Até lá, os espectadores podem assistir, todas as quartas-feiras, às 22h15, a novos episódios da quinta temporada de FBI: Most Wanted, série deste mesmo franchise televisivo.