Pode parar de procurar. O presente ideal para este Natal chega agora às livrarias portuguesas.

Depois do sucesso do primeiro livro desta coleção, a Editorial Presença publica Harry Potter e a Câmara dos Segredos, numa edição em capa dura, com ilustrações a cores e elementos interativos como o Salgueiro Zurzidor, a Toca dos Weasley e muito mais.

O design e as ilustrações são da autoria do premiado estúdio MinaLima, responsável pelo conceito visual e gráfico dos filmes das séries Harry Potter e Monstros Fantásticos.

Numa altura em que se assinalam os 20 anos da estreia no cinema, esta série de fantasia criada por J.K. Rowling continua bem presente no imaginário de jovens e adultos em todo o mundo.

Agora, as aventuras de Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley chegam aos leitores numa edição especial, ideal para fãs de Harry Potter de todas as idades.