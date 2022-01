A Vista Alegre, marca que há dois séculos inova no fabrico e design da porcelana, vidro e cristal, volta a surpreender com um elegante, moderno e sofisticado serviço de mesa com a inconfundível assinatura de Brunno Jahara.

O multifacetado designer brasileiro tem uma longa ligação à Vista Alegre desde que criou a coleção Transatlântica, que tem conquistado prémios internacionais nos mais diversos certames e que se pode considerar como uma das coleções de maior sucesso da marca portuguesa à escala global.

O novo e completo serviço de mesa Treasures by Jahara, constituído por 30 peças, traz sofisticação e modernidade à mesa:

Treasures resulta do cruzamento de várias fontes de inspiração como as formas geométricas das notas/moedas de muitos países do mundo, que foram analisadas detalhadamente, tanto ao nível das ilustrações como ao nível da paleta de cores mais comumente utilizada.

Outra fonte de inspiração foi a linguagem universal das impressões em papel, selos e espécimes de plantas, combinados com uma paleta de cores cuidadosamente selecionada e uma combinação gráfica, que fazem desta coleção um verdadeiro tesouro.

Ligados de forma dinâmica, os motivos naturais ou geométricos e as diferentes tonalidades de azul, verde e laranja, criam novidade em todas as peças. Treasures funde com engenho a delicadeza clássica e um distinto perfil avant-garde.

Brunno Jahara: o designer contemporâneo que já conquistou o mundo

Brunno Jahara é um artista e designer de produto natural do Rio de Janeiro e radicado em São Paulo. Após concluir os seus estudos em Brasília e em Veneza, ingressou no departamento de design da Fábrica, onde trabalhou para diversos clientes internacionais.

Traduzindo a sua formação humana e a sua leitura da sociedade contemporânea, as criações de Brunno Jahara têm sido expostas um pouco por todo o mundo, em inúmeros eventos e espaços associados à arte contemporânea, entre os quais La Triennale di Milano, o Centre Georges Pompidou, em Paris, a Amsterdam Design Week e a New York Design Week.