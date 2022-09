A Dyson lança hoje uma nova gama de acessórios para os seus já conhecidos aspiradores, apresentando a tecnologia anti-emaranhamento e o acessório para animais Pet Groom, acompanhados de uma nova escova de limpeza suave para não riscar superfícies sensíveis e outro acessório para chegar às zonas mais difíceis, todos concebidos para garantir a melhor limpeza em toda a casa.

"Disponível para a gama mais recente de aspiradores Dyson, esta nova tecnologia foi desenhada para lidar com todo o tipo de pelo, quer seja deixado pelos nossos amigos de quatro patas ou humanos. Inspirada num pente para desembaraçar, a barra de escovas contém 56 varetas de remoção de pelos, com um ângulo aperfeiçoado para ajudar a levar todos os tipos de pelo e cabelo diretamente para o depósito. Estes dentes de policarbonato, combinados com um um conjunto de cerdas de nylon em forma de espiral, filamentos anti-estáticos de fibra de carbono e um forte poder de sucção, capturam os emaranhados mais difíceis, bem como resíduos maiores e pó microscópico", informa a marca em comunicado.

Durante o desenvolvimento da mais recente tecnologia anti-emaranhamento, os engenheiros da Dyson recolheram 885GB de dados apenas através de simulações de pelo virtuais. Isto soma cerca de 1.900 horas de tempo de execução – o que equivale a quase 80 dias de testes incessantes.

Todo o tipo de pelo

Para compreender realmente o problema em mãos, os engenheiros e microbiólogos da Dyson estudaram uma série de animais, tais como gatos e cães, mas também incluíram animais inesperados como alpacas, burros, cavalos e coelhos.

"Isto facultou à equipa uma compreensão detalhada do tamanho, textura e estrutura do pelo entre as diferentes espécies e raças de animais, bem como dos alergénios e bactérias invisíveis que podem trazer para casa. Além dos métodos tradicionais de engenharia do mundo real, a equipa de desenvolvimento conjugou filmagens de câmara de alta velocidade com o software de dinâmica de fluídos computacional (DFC) de modo a criar 284 simulações diferentes de fibras de pelo. Isto replica a maneira como diferentes tamanhos de pelo interagem com o fluxo de ar a alta velocidade e com os protótipos virtuais dos acessórios, o que permite otimizar a investigação e, por consequência, reduzir o número de protótipos físicos necessários. Esta pesquisa permite aos engenheiros da Dyson desenhar de forma precisa as varetas de remoção de pelos para coincidir com as dimensões do rolo das escovas enquanto mantém a sua performance de anti-emaranhamento em qualquer tipo de cabelo", refere a marca.

Veja as fotos

Monica Stuczen, Investigadora Científica de Microbiologia na Dyson, comenta: “O impacto que os animais de estimação têm nas casas vai para além do que conseguimos ver. Remover efetivamente o pelo animal é imprescindível, mas a caspa ou a saliva seca são um problema invisível a olho nu. Estas partículas microscópicas podem espalhar proteínas causadoras de alergia em toda a casa. Leves e minúsculas, podem permanecer no ar por horas e transferir-se entre objetos. Investigações mais profundas detetaram inclusivamente alergénios de gatos em quartos onde eles nunca estiveram. Portanto, a filtração adequada disponibilizada nos dispositivos Dyson é crucial para manter o ambiente do nosso lar mais limpo’’.

Acessórios novos e redesenhados

O pelo animal pode trazer pólen e outros alergénios para toda a casa. No entanto, a Dyson percebeu que os donos dos animais de estimação, muito provavelmente, desconhecem o impacto que o pelo dos seus amigos peludos pode ter no bem-estar da família. Ao investigar os hábitos de limpeza em todo o mundo, a Dyson descobriu que 44% dos gatos e 25% dos cães em Portugal dormem nas camas dos seus donos. Ainda assim, apenas 38% está ciente de que estes podem transportar ácaros consigo.

O acessório para animais Dyson Pet Groom, concebido para remover os pelos soltos e partículas de pele microscópicas dos cães e outros animais domésticos, é agora compatível com a gama de aspiradores sem fios da Dyson. Anexando-se ao corpo principal da máquina ou através de uma mangueira de extensão, a ferramenta, que tem 364 cerdas dispostas num ângulo de 35°, curva à medida que passa no pelo do animal de estimação para capturar os pelos soltos, numa limpeza rápida e confortável.

O recente Estudo Global do Pó da Dyson revelou que 95% das pessoas estão a limpar tanto, se não mais, do que no ano passado. Mas os aspiradores não são configurados para limpar apenas os pavimentos e tapetes. Com os acessórios certos, os aspiradores podem ser usados para limpar tudo, desde o colchão até às estantes, ajudando a manter o ambiente mais limpo em toda a sua casa. Mas nem todos os acessórios do aspirador são feitos de igual forma. Tal como os aspiradores, os acessórios Dyson são concebidos com precisão para resolver problemas do dia-a-dia.

O produto já está disponível no mercado e tem um PVP de 60 euros.