Depois das lojas de Lisboa/Campolide e de Matosinhos/Casa da Arquitectura, focadas na área de mobiliário e iluminação para projetos de interior, e aberta desde novembro de 2021, a LDV Santos é o mais recente espaço do grupo LDV.

Situada no nº 107 da Av. D. Carlos I, oferece ao público em geral a oportunidade de conhecer ao vivo as peças mais icónicas do design internacional, bem como os mais recentes lançamentos das marcas mais inovadoras.

Uma seleção vasta e cuidadosa de objetos para o dia a dia, com humor, elegância e contemporaneidade:

O Eames House Bird ou as Wooden Dolls, da Vitra, coabitam agora com os deliciosos pequenos eletrodomésticos da Hay, e com os acessórios para mesa e cozinha da nórdica Normann Copenhagen.

Marcas novas convivem com os clássicos do design. As divertidas Lucie Kaas Dolls lado a lado com os candeeiros Flower Pot da &Tradition, e também com livros e revistas sobre arte e design da editora britânica Thames & Hudson.

Os amigos dos animais e da vida ao ar livre não estão esquecidos. Da Cidade do Cabo, na África do Sul, chega a linha de acessórios da Chommies, em grande estilo, para cães e gatos. E da Letónia, as capas coloridas para bicicletas da Velosocks.

A LDV Santos dá a volta ao mundo do design, sem deixar de passar pela Itália, representada pelas cerâmicas da Cappellini, e pela Dinamarca, com os acessórios para “work and play” da Fritz Hansen.