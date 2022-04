A chegada da nova estação traz as flores e o bom tempo, bem como a tradicional “Spring Cleaning”. Esta é a limpeza que se faz tradicionalmente com a entrada da nova estação e que permite refrescar a casa e prepará-la para receber as estações seguintes.

Para quem não sabe por onde começar ou o que priorizar nesta limpeza, a Cash Converters, marca de economia circular, dá cinco sugestões que podem facilitar esta missão.

1. Definir um horário

Fazer um horário antes de começar a limpeza, semelhante aos horários escolares, e que define quais as áreas que requerem mais ou menos tempo pode ajudar a organizar as tarefas e vai aumentar o nível de concentração nas mesmas.

As divisões que requerem mais trabalho e as que não costumam ser limpas a fundo durante a limpeza regular, como a cozinha ou os escritórios, são ideais para começar.

2. Pensar verde

Durante a rotina da Spring Cleaning é fundamental evitar a exposição a produtos químicos e toxinas. Assim, os aparelhos de limpeza a vapor poderão ser uma ótima opção, uma vez que só utilizam vapor de água quente e são uma solução de limpeza 100% natural.

Com estes produtos é possível limpar desde o microoondas, até aos azulejos, casas de banho e áreas exteriores. Por outro lado, alternativas ainda mais sustentáveis são combinações naturais como vinagre branco destilado, bicarbonato de sódio, e água.

3. Trabalhar de cima para baixo

Quando se trata de limpar a casa, começar de cima para baixo fará com que a sujidade seja obrigada a descer, o que evita limpar o espaço duas vezes.

Por exemplo, a limpeza pode ser iniciada pela aspiração de possíveis teias de aranha e pó dos tetos e ares condicionados, seguem-se os móveis e outros objetos antes de aspirar o chão. Esta técnica irá reduzir o tempo da limpeza.

4. Limpar o ar

A substituição de filtros de ventiladores, fornos e ares condicionados é uma das partes mais importantes e negligenciadas da limpeza de primavera. A substituição de um filtro padrão por um mais robusto ajudará a manter o ar mais limpo e saudável.

Este tipo de filtro é uma opção em conta que certifica que o ar está limpo e respirável, já que recolhe as partículas mais pequenas acumuladas durante as outras estações.

5. Apostar na economia circular

Durante a limpeza da primavera, é também hora de fazer uma limpeza a produtos que deixaram de ter uso. Caso estejam em bom estado, é essencial optar pela economia circular e vendê-los em lojas de segunda mão em vez de os deitar para o lixo, prolongando assim a sua vida útil. Desta forma, é possível poupar dinheiro e o ambiente, já que os produtos em segunda vida evitam a produção em massa de novos produtos.

Sob o mote “mudar de estação, mudar de convicção”, a Cash Converters apela assim aos portugueses para adotarem hábitos mais sustentáveis nesta nova estação, não só adotando práticas de limpeza amigas do ambiente, como dando uma segunda vida e vendendo produtos que já não usam de diversas categorias como desporto, instrumentos musicais ou ferramentas elétricas.