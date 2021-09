É já a 25 e 26 de setembro que o Sea Salt Collective volta a abrir portas no hotel You and the Sea, na Ericeira.

Ao longo dos dois dias, das 12h00 às 23h00, há 26 marcas portuguesas para serem conhecidas, além de workshops, comida, cocktails e cinema ao ar livre.

Os produtos naturais da Raw Care Studio, as ilustrações da Isabelle Vandeplassche, o pão de fermentação lenta da Monja, os chapéus portugueses feitos à mão da AVO são alguns dos produtos que poderão ser descobertos e adquiridos na terceira edição do evento, que resulta da colaboração entre o Hotel You and the Sea e o Salt Studio, criado para celebrar criadores, marcas e artistas locais e proporcionar mais eventos culturais na Ericeira.

Sea Salt Collective

Para além das compras, haverá workshops, onde se pode aprender mais em áreas tão distintas como fermentação natural, ilustração ou skates.

No domingo, dia 26, o evento termina com uma sessão de cinema ao ar livre, com a projeção das curtas Soma e Fail, de Eduardo Vento, (a segunda com Alan Watts) e Connection, de Jan Zurek.

Cinema ao ar livre no Sea Salt Collective créditos: Sea Salt Collective

Os petiscos e os cocktails serão preparados pela equipa do Jangada, o restaurante do hotel, com o selo de qualidade a que já habituaram quem os visita.

O mercado acontece no La Barraque, jardim do You and The Sea, o cenário perfeito para esta celebração de portugalidade, com vista de mar, obras de Bordalo II e uma wooden wave para os mais radicais.

Sea Salt Collective

A entrada tem o valor de 2€ e os amigos caninos são muito bem-vindos.