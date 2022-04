Se vive no município de Loures e tem um companheiro de quatro patas, o Parque Verde, localizado no exterior do LoureShopping, acaba de inaugurar dois novos espaços destinados ao público canino: um dog camp e um dog park.

Nesta zona verde de 52.000 m2, os donos vão encontrar um centro lúdico e pedagógico onde os patudos, divididos em turmas pequenas, vão poder trabalhar competências de obediência básica e competitiva, comportamentos de socialização e solução de problemas. Com uma periodicidade trissemanal, as aulas realizam-se todas as terças e quintas (17h-20h) e aos sábados (14h-17h).

"Através da escola, pretendemos criar o ambiente perfeito para que o cão de cada família lourense possa receber estímulos ambientais, sociais, sensoriais e alimentares, reforçando o Parque Verde enquanto referência local para ser desfrutado em comunidade", refere Vanda Dias, Diretora do LoureShopping, em comunicado sobre esta iniciativa que tem como objetivo tornar toda a zona envolvente mais verde e amiga do ambiente.

Para momentos de maior descontração e brincadeira, foi também criado um parque canino com casas de banho onde os donos podem correr com os seus cães com toda a liberdade e segurança.

Recorde-se que desde janeiro de 2022 que o LoureShopping se tem afirmado como um local dog-friendly ao permitir a circulação de animais de estimação. Após a emissão do passaporte canino e salvaguardando o cumprimento das regras impostas para o efeito, os donos podem passear com os seus patudos em áreas comuns do centro comercial, como é o caso dos corredores, parque de estacionamento, zona de esplanada do Parque Verde e ainda nas lojas aderentes.