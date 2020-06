Das antigas cavalariças do Pestana Palace Lisboa Hotel & National Monument, em Alcântara, para o conforto da sua casa ou para uma esplanada tranquila com vista de mar. Organizado por Filipa Cortez Faria, nutricionista, influenciadora digital e autora do blogue Filipa - Lifestyle and Nutrition, o Kids Market instala-se temporariamente online na plataforma digital desta especialista, este fim de semana, com o intuito de continuar a promover marcas portuguesas.

"Em tempos difíceis, somos obrigados a reinventarmo-nos e a encontrar soluções e é por isso mesmo que esta edição do Kids Market será 100% online. Mais do que nunca, devemos consumir o que é nosso, investindo em produtos e em marcas nacionais, para que possamos ultrapassar esta nova realidade", justifica a mentora do projeto. "Será um evento sem fronteiras, já que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poderá fazer compras", refere a blogger.

Vão ser mais de 70 marcas selecionadas por Filipa Cortez Faria, com propostas de verão para mulheres e crianças, para além de artigos para o lar. "Marcas como a African Style Story, a Fátima Palma, a Add Water, a Suuim, a Paperboat, a Baby by Pikis e a Clou Baby são algumas das presenças mais esperadas do Kids Market, todas elas com coleções para a nova estação", sublinha a nutricionista, que promete surpresas. Apesar desta edição se realizar apenas online, quis que mantivesse o seu cariz solidário, desafiando para isso os participantes a contribuir com donativos para o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

"Famílias que apoiam famílias" é a expressão que serve de mote a esta angariação de fundos, que pretende reunir um valor que possibilite a compra de materiais para os pais das crianças internadas na Unidade de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia e/ou para as pessoas que as acompanham, incluindo cacifos e cadeirões para passarem a(s) noite(s). Para atingirem esse objetivo, Filipa Cortez Faria pede aos seus seguidores que doem, pelo menos, um euro.