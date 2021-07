A partir de agora, e até 2 de setembro, o NorteShopping transforma-se num museu temporário para receber a exposição “Valquírias de Joana Vasconcelos”.

Numa instalação que pretende explorar a arte nas suas vertentes expositiva e didática, a artista partilha duas imponentes esculturas suspensas a partir do teto que já estiveram expostas em cidades como Versalhes ou Londres.

Estas valquírias, duas esculturas exuberantes e de corpos invulgares, são inspiradas nas figuras femininas da mitologia nórdica que sobrevoavam os campos de batalha e gravitam, literalmente, na praça central do NorteShopping, tornando o centro comercial num espaço cultural único e atrativo a todos os visitantes.

créditos: NorteShopping

“Mary Popins” é criada a partir da combinação de tricô e croché de lã feitos à mão, malha industrial, tecidos, adereços, poliestireno, poliéster e cabos de aço, resultando numa majestosa escultura de 219 quilos e sete metros de largura.

Enorme, colorida e tentacular, com seis braços alongados, esta valquíria já esteve exposta na galeria britânica de arte contemporânea Haunch of Venison, em Londres (2010), no Palácio de Versalhes, em França (2012), e no Centro de Congressos, em Maastricht (2013).

A segunda valquíria de Joana Vasconcelos chama-se “Royal Valkyrie” e mistura croché de lã feito à mão, aplicações em feltro, tecidos, adereços, insuflável, entre outros materiais. Com um peso a ultrapassar os 220 quilos e os nove metros de altura, esta escultura suspensa foi produzida com a colaboração de artesãs de Nisa, usando-se motivos florais e técnicas tradicionais desta vila portuguesa do distrito de Portalegre.

A peça tem o patrocínio da Manufacture Prelle, de Paris, e já passou pelo Palácio de Versalhes (2012), pelo Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa (2013), e pela Royal Academy of Arts, em Londres (2018).

Joana Vasconcelos afirma: “Ainda me lembro da instalação que criei em 2000 para o Silo – Espaço Cultural, em parceria com Serralves e tendo a curadoria do João Fernandes. Ao fim destes anos todos, é bom voltar aqui com estas Valquírias que já passaram por outros países do mundo, abrem os seus braços sobre as pessoas que aqui vêm e trazem a arte onde não é habitual encontrá-la.”

Estão ainda previstas várias atividades gratuitas associadas à exposição “Valquírias de Joana Vasconcelos”, tais como: visitas guiadas às obras nos dias 10 e 24 de agosto, às 19h; quatro oficinas de croché para famílias aos sábados (24 de julho e 7, 21 e 28 de agosto), às 11 horas.

Nos dias 31 julho e 14 de agosto, também sábados e à mesma hora, há workshop sobre esta técnica tradicional para adultos. O número de participantes é limitado e é necessária inscrição no balcão de informações para garantir o lugar, tanto nas visitas guiadas como nos workshops.

Esta mostra faz parte da iniciativa “Cultura no Centro”, o projeto dos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra que quer tornar a arte e a cultura acessível a todos.

Ao longo de 2021, serão realizadas várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pelo grupo, de forma a tornar a cultura acessível a todos os portugueses, de norte a sul do país.