Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Onde é a guerra? No Teatro D. Maria II

Lisboa | teatro | sáb.: 16h

Já estreou no Teatro Nacional D. Maria II – “Onde é a Guerra?”, um espetáculo pensado para a infância com encenação de Catarina Requeijo e interpretação de Luís Godinho e Victor Yovani, onde se parte do conceito de guerra e de inimigo para falar do desconhecido, da dúvida, do medo ou da mudança.

Oficinas natalícias é no Museu do Dragão

Porto | oficina criativa | 6 dez.: 10.30h

O mês de dezembro chega em grande ao Museu FC porto com oficinas presenciais e online para toda a família. Para este domingo de manhã, a ideia é cada participante fazer um postal de Natal original, esticando a imaginação com uma boa dose de criatividade… Mas esta oficina também leva a descobrir os mundos mágicos que existem na Terra do Dragão – espaço do Serviço Educativo do Museu, onde as atividades são pedagógicas e divertidas a valer, até para os adultos.

"Natal Africano" chega a Fátima

Fátima | exposição temporária | 4ª a sáb.: 11h-13h, 14h-17h

Está patente em Fátima, no Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia, a exposição temporária “Natal Africano”. Presépios africanos, retirados das reservas do museu excecionalmente neste período, ilustram o fruto da missionação, apresentando traços africanos e esculpidos em ébano negro, pau preto ou outras madeiras de tonalidades mais escuras e marfim. Entre presépios esculpidos numa peça única ou avulsas, encontram-se expostas 73 figuras, maioritariamente provenientes da Tanzânia.

Dezembro é com os Filminhos Infantis

Todo o País | sessão de cinema

Os Filminhos deste mês começam com as divertidas aventuras de um pássaro migrador que se perde dos companheiros, para depois conhecer uma pequena lengalenga que voou pela janela. Descubra as outras curtas!

Vamos fazer cartões de Natal!

Manualidade | Ateliê Rosapomposa

Deseje um feliz Natal a quem mais gosta com estes cartões bem originais, que podem ser feitos e personalizados em família. Vai precisar de: cartolinas coloridas, papel branco, limpa cachimbos, pompons ou decorações de feltro, cola e tesoura, sem esquecer a criatividade!

