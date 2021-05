Já sabe o que vai fazer com a família durante a semana? Temos 5 sugestões

10Peter Rabbit: Coelho à Solta - ganhe bilhetes!

10 mai. | passatempo | todo o País | M/0

Participe e ganhe 1 dos 10 convites duplos para a antestreia do filme “Peter Rabbit Coelho à solta” em Lisboa e em Matosinhos que a Estrelas & Ouriços, em parceria com a Sony Pictures e a Big Picture Films, tem para oferecer. Nesta animação, o adorável coelho rebelde está de volta e vai ter de decidir quem quer ser.

Animais marinhos em festa no Museu do Mar Rei D. Carlos I

11 mai.: 11h | oficina | Cascais | M/4

“Animais marinhos em festa” é um ateliê ao ar livre que acontece no Museu do Mar Rei D. Carlos, neste mês de maio dedicado aos museus. Para crianças, jovens e suas famílias, todos são convidados a serem colecionadores por um dia e reimaginarem algumas das espécies representadas no acervo do museu.

Animar 16: curtas para todos

12 mai. | cinema | todo o País | M/3

Ao longo das suas edições, a Animar tem vindo a desenvolver variadas atividades tanto na galeria como nas escolas. Dada a situação atual, criou um programa paralelo de cinema de animação e arquivo familiar, que possibilita a realização de sessões de cinema com os filmes dos artistas em exposição. Existem, assim, duas vertentes, cinema ao ar livre (gratuito), nas instalações da galeria e uma adaptação online.

Prémio A Arte chegou ao Colombo

13 mai.: 10h-19h | exposição | Lisboa | M/0

“A Arte Chegou ao Colombo" é um projeto pioneiro iniciado em 2011, que tem como objetivo divulgar as atividades culturais junto do grande público. Está patente até dia 23 de maio no Museu Coleção Berardo e reúne uma seleção de dez obras: a vencedora deste prémio, Sopro, do Atelier Contencioso, e as restantes nove finalistas. São obras originais, muito diversas, que nos permitem refletir sobre o impacto da pandemia de COVID-19 nas sociedades contemporâneas e nas nossas vidas em particular.

créditos: Maria Sassetti

Filminhos Infantis à Solta pelo País

14 mai. | cinema | todo o País | M/4

Em maio os Filminhos Infantis à solta pelo País voltam a marcar presença no videoclube da Zero em Comportamento, e em algumas salas, com oito animações para toda a família.

Os filminhos de maio começam com uma animação acerca de uma tecnologia que permite perder gorduras indesejáveis com um simples premir de botão. Depois, incentivado pelo pai a não ficar o tempo todo fechado em casa, um rapaz lança-se na aventura de conhecer os vizinhos. Conheça as outras peripécias e agenda destas curtas.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.