Após oito anos de pesquisa inspirada na tecnologia da NASA, a startup francesa Prêt à Pousser (uma expressão francesa que significa "Pronto a Crescer") apresenta o Nano Garden.

Um elegante jardim interno inteligente permite que possamos cultivar flores duradouras numa sala de estar, cozinha ou escritório. O Nano Garden é composto por três peças, um vaso para colocar a planta, um vaso maior onde este é inserido e uma lâmpada.

Este vídeo explica como funciona o Nano Garden:

Traga para dentro de casa os benefícios da terapia floral

Os benefícios das flores para a saúde emocional e física são garantidos, mas comprar um bouquet de flores nem sempre é a melhor solução devido ao impacto significativo da indústria de flores de corte no meio ambiente.

Quase 80% dos 6,8 mil milhões de flores vendidas anualmente nos EUA são importadas, sendo a maioria cultivada na Colômbia ou no Equador. Prêt à Pousser revoluciona a jardinagem, permitindo que as pessoas cultivem flores elas mesmas e dentro de casa, sem luvas de jardinagem e sem terra para vasos.

Com o Nano, a viagem da semente à flor leva apenas algumas semanas, um bouquet de flores exclusivo florescerá diretamente no seu vaso, sem necessidade de corte ou poda. Estas flores cultivadas em casa duram cinco vezes mais do que as flores colhidas.

Com a pandemia, muitas pessoas têm passado mais tempo dentro de casa e as flores são bem-vindas. Mas muitos não se atrevem a fazer jardinagem dentro de casa, por receio de ser demasiado complexo ou por não terem jeito para esta atividade, dizem os responsáveis pela Nano Garden. "É para responder a esta procura que a Prêt à Pousser desenvolveu o Nano, para tornar a jardinagem ao alcance de todos".

Um design único para o cultivo de mais de 50 variedades de plantas

Os amantes da comida também podem cultivar frutas e vegetais, ervas e saladas com o Nano.Desde cultivo de morangos suculentos ao manjericão, há mais de 50 variedades disponíveis.

O seu design minimalista foi pensado para agradar à vista de todos, e apresenta-se em cores como terracota até um verde vibrante. Prêt à Pousser já vendeu mais de 200 mil jardins interiores em toda a Europa.