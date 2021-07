Uma coisa é certa, a pandemia alterou para sempre o modo como vivemos. Além da sociedade passar a olhar para o tempo de outra forma, a casa também ganhou um lugar de destaque na vida de cada um de nós.

“Depois da pandemia, os portugueses começaram a estar muito em casa, começaram a comprar mais artigos para o lar e foi desta forma que surgiu a ideia de criar a Cerâmica Factory”, garante Raquel Castro, uma das proprietárias do espaço.

Raquel aliou-se a Rita Gaspar, uma amiga de longa data, e criaram todo o projeto de raiz, com um conceito que oferece artigos que funcionam tanto para portugueses como para estrangeiros.

“Desafiei a Rita para criar esta loja porque é uma área que já conheço há alguns anos e adoro. Por um lado, temos a loiça de fábrica, aquilo que se encontra nas lojas de loiça ao quilo, linhas que vamos buscar às fábricas e também algumas coleções. Por outro lado, temos algumas marcas e designers, ceramistas, vamos cada vez mais explorando e procurando artigos mais ligados à parte da decoração, os vasos, as jarras, esse tipo de coisas”, refere Raquel.

Marcas como a Oito Atelier, conhecida pelos vasos com rostos esculpidos, a dinamarquesa Greengate, a Oioai e até a Boobes encontraram uma morada permanente na Cerâmica Factory e, apesar da grande maioria das peças ali expostas serem nacionais, as proprietárias garantem que querem criar um espaço onde todas as nacionalidades sejam bem-vindas.

Cerâmica Factory

Além da cerâmica utilitária, existem peças em grés que podem ir ao forno devido à sua extrema resistência, pode encontrar loiça ligada às Caldas, como as icónicas couves e tomates e uma linha ligada à área das festas e dos eventos, com pratos de bolo, torteiras e alguns elementos para a doçaria.

Além da cerâmica, existem outras peças como tábuas de cozinha, toalhas de mesa, guardanapos e acessórios de loiça.

O espaço funciona numa base semanal, ou seja, todas as semanas recebem algo diferente para expor. Raquel refere também que costuma “ir a algumas fábricas e seleciono algumas as peças. É um trabalho muito pessoal, tudo o que está aqui acaba por ser uma escolha e um reflexo nosso. Acho que esta loja preenche uma lacuna que existia no Lx Factory, não havia um espaço só dedicado à cerâmica”.

No que respeita aos preços, o espaço dispõe de uma linha mais acessível que começa a partir dos 3€, uma linha premium e ainda cerâmica de autor.

Neste momento, a Cerâmica Factory ainda não tem loja online, mas é um projeto para breve. Pode comprar os produtos pelo Instagram da marca ou diretamente na loja, na Rua Rodrigues Faria 103, no Lx Factory, de segunda-feira a domingo, das 11h00 às 19h00.

Para Raquel “o feedback tem sido muito positivo e as pessoas têm aderido bastante à loja. Precisamos de estar sempre a inovar, a inventar, não podemos é estar parados, vamos aprendendo e evoluindo”.