Com um alinhamento de filmes desde os clássicos a filmes mais modernos, há escolhas para todos os gostos. O Cine Society, acontece num dos locais mais emblemáticos de Lisboa, o Carmo Rooftop, em pleno Chiado. Uma das novidades deste ano é um novo lugar: o espaço Selina Secret Garden Lisbon, onde irão acontecer algumas sessões.

O que se pretende é que não seja apenas uma tela de cinema ao ar livre, mas que seja uma experiência diferente. Cada sessão é única e imersiva, permitindo-nos apreciar cada detalhe visual e sonoro com a mais elevada qualidade, uma vez que são disponibilizados auscultadores.

Ainda vai a tempo de ver clássicos do cinema como Fight Club, com Brad Pitt e Edward Norton, a 16 de agosto, Donnie Darko, com Jake Gyllenhaal, a 17, Dirty Dancing, com Patrick Swayze a 22, American Psyco, com Christian Bale a 26, ou Moulin Rouge, com Nicole Kidman, a 29.

Consulte a programação completa aqui. Os bilhetes têm um custo de 12€.