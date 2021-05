"Christiane: Um bio-musical Científico", por Belén Pasquali, está agendado para 7 de maio, às 21.30h, no Pátio Central da Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola.

Bélen Pasquali é uma atriz e cantora bastante reconhecida na Argentina, sendo que este espetáculo venceu vários prémios, como o de Melhor Espetáculo Musical Unipessoal.

A atriz, conta a história de vida da sua avó, Christiane Dosne Pasqualini, figura fundamental a nível Internacional na Investigação e Estudo da Leucemia. Francesa, criada no Canadá e na Argentina por adoção, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Nacional de Medicina.

O espetáculo vai decorrer no Páteo Central da Biblioteca e Arquivo do Município, espaço primordial do novo equipamento cultural, que está idealizado para albergar diversas atividades culturais, como cinema, teatro, concertos, festivais ou feiras do livro.

A entrada é gratuita, mediante reserva de lugar através do 269 448 030.

Contos com Tudo

O mesmo espaço recebe no próximo sábado, dia 8, às 11h, o espetáculo, de entrada gratuita, “É Uma Vez…” que volta ao formato presencial, com a presença de público, cumprindo todas as normas recomendadas pela DGS.

É uma vez… "Contos com Tudo" é dinamizado por Dina Migalha que, a partir de livros e histórias, vai captando a atenção dos ouvintes através dos mais variados adereços que podem ir de um telemóvel a uma máquina de costura com mais de cem anos. As crianças não são ouvintes passivas. Experimentam e criam.

Este é um projeto da biblioteca, que regularmente promove pequenos e grandes espetáculos criados a partir de livros, com histórias tradicionais e modernas, dirigidos ao público em geral, com o objetivo de promover práticas culturais em contexto familiar.

A nova biblioteca, situada junto à Praça da Republica, no coração de Grândola, foi concebida para ser um centro da vida social, de arte e cultura e um espaço educativo e de lazer, que apresenta as condições ideais para acolher todos os utilizadores: acessibilidade, conforto, qualidade e inovação são características que definem e distinguem este novo centro de história e cultura multifuncional.