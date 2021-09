Os famosos quizes do Dr. Why chegaram ao Alameda Shop & Spot, com a iniciativa Alameda Quiz Night, transformando o foodcourt do centro, a partir das 21h, num verdadeiro concurso de televisão.

Nas últimas quintas-feiras dos meses de setembro – dia 23 e 30 - e outubro – dia 21 e 28 -, o centro comercial promove a iniciativa para todos os que quiserem fazer parte deste evento.

Para participar, basta inscrever-se no site. No dia do evento receberá no email de inscrição, o link e o código de acesso ao Quiz, antes da hora do jogo.

Os participantes deverão apresentar-se com o seu equipamento de jogo (telemóvel, tablet ou computador) na Praça de Restauração do Alameda Shop & Spot 15 minutos antes do início do Alameda Quiz Night, pelas 20h45.

No local, haverá um speaker que vai conduzir o concurso ao longo de 30 perguntas. Serão atribuídos prémios aos três melhores classificados de cada jogo, com duração média de uma hora.