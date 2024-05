A abertura oficial do evento acontecerá no dia 1 de junho, a partir das 11h00 com a "Poster Talk", no 8 de Marvila, que contará com convidados das mais diferentes áreas da cultura e será moderada por Bruno Pereira, Diretor Artístico e curador do Poster Mostra. Pretende-se uma conversa e reflexão sobre o impacto da arte e da criatividade na sociedade contemporânea com agentes culturais, institucionais e corporativos. A criatividade como alternativa ou solução, a arte como forma de aproximação ou promoção.

A partir das 15h00 e com partida na Rua do Açúcar, junto à Phosphoreira, convidados e artistas acompanham a visita guiada pela exposição e falam sobre os seus trabalhos. De volta ao 8 de Marvila pelas 17h00 para inaugurar a exposição de todos os trabalhos enviados para a Open Call Poster e Open Call Sandeman. Segue-se a festa Poster, até às 20h00.

O espírito criativo e inovador do Poster Mostra regressa a Marvila para a sua 9ª edição e traz consigo uma série de obras de arte em formato poster espalhadas pelas ruas desta zona industrializada tornando-a emergente e artística. A exposição inaugura a 1 de junho e estará aberta ao público até 1 de setembro, oferecendo três meses de imersão artística gratuita. A arte estará distribuída por várias ruas de Marvila, tendo início na Rua do Açúcar e continuando pela Rua Sandeman (Rua Capitão Leitão), Largo do Poço do Bispo e termina na Rua Amorim.

Esta edição contará com a participação de artistas como: David Carson, designer gráfico e diretor de arte; Kid Richards, fotógrafo e músico; Kampus, Ilustrador criador da famosa personagem Sausage que atua como um ser que comenta a alimentação forçada da sociedade e o condicionamento à conformidade; Cláudia Pascoal, cantora e compositora portuguesa que ficou conhecida através da Eurovisão; Masanori Ushiki, ilustrador japonês, centrado em personagens originais; A Culpa do Joni artista, o seu trabalho é de cariz interventivo tendo como referências as culturas do mundo; Maxime Chanet, fotógrafo e Clube Recriativo, estúdio de estratégia, design e comunicação.