5 Sugestões grátis para brincar ao Carnaval

Todo o País | fev.

Os Caretos preparam-se para “atacar” e a gastronomia transmontana promete deixar toda a cidade com água na boca. Santarém convida avós e netos para dias de folia intergeracional, o Museu do Dinheiro leva as famílias a um Carnaval medieval e o Alegro Sintra oferece prémios aos melhores mascarados. Para acabar em “delícia” dê um salto à Festa do Chocolate de Matosinhos, que promete deixar os próximos dias ainda mais doces.

4 Dias de folia a Norte

Matosinhos | 22 a 25 fev.

Por estes dias, no MAR Shopping Matosinhos os mais novos contam com ateliês de máscaras e tiaras, face painting a condizer com as suas fantasias, esculturas de balões e FotoFun. Tempo de qualidade em família no ponto de encontro habitual, onde não faltam atividades gratuitas para celebrar o Carnaval.

Almoço de Carnaval no Monte Mar Lisboa

Lisboa | 25 fev.

Se está por Lisboa e quer levar a família ao restaurante na terça-feira de Carnaval, o Monte Mar Lisboa, junto à zona ribeirinha do Cais do Sodré, vai dedicar o próximo dia 25 às crianças, disponibilizando o espaço KIDS para os almoços deste dia.

Palácio Nacional de Queluz em modo festa

Queluz | 22 fev.

O Palácio Nacional de Queluz dá as boas vindas ao Carnaval, no dia 22 de fevereiro, com um ateliê de máscaras e um baile setecentista. Após o baile os participantes, acompanhados por personagens de época, são envolvidos ativamente num momento de música e dança setecentista, num dos antigos salões de festas do palácio

Caldas da Rainha veste-se com 1200 figurantes e muita animação

Caldas da Rainha | 20 a 25 fev.

Nas Caldas da Rainha, o ditado “É Carnaval, ninguém leva a mal!” vai seguir-se à letra, com seis dias de grande animação, desfiles de Carnaval com mais de 1200 figurantes, 20 carros alegóricos e quatro grupos musicais.

Vale uma escapadinha até Sagres

Sagres | 22 fev.

E que tal aproveitar o fim de semana de Carnaval e fazer uma escapadinha até ao Martinhal Sagres Beach Family Resort Hotel? No dia 22 de fevereiro, o hotel comemora 10 anos com uma festa carnavalesca a Sul e atividades gratuitas para crianças.