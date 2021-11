Em dezembro, o melhor do teatro invade os palcos do Seixal. A 38.ª edição do Festival do Teatro do Seixal apresenta um variado leque de espetáculos, que promete arrebatar plateias.

No próximo dia 2 de dezembro, estreia Menecma ou o Efeito de Mandela, um drama focado no poder cativo do amor, a decorrer no Auditório Municipal Miratejo. AUX chega ao Pavilhão Municipal do Alto do Moinho no dia 3, focando-se naquilo que impele o ser humano a ajudar o próximo. Por fim, A Última Refeição encerra o programa das festas, ao passar a vida de um casal em revista no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, a 4 de dezembro.

Todas as atuações começam às 21h30 e estão classificadas para maiores de 12 anos. Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, classificou a iniciativa como “uma oportunidade única para apreciar ao vivo criações artísticas que estão ao nível do melhor se faz no país".