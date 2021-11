A Bang & Olufsen apresenta a coleção Nordic Ice Collection, uma seleção criada a partir de alguns desenhos intemporais numa paleta de tonalidades serenas e de inspiração Escandinava, consistindo em tons contrastantes, frescos e quentes, perfeita para esta estação.

Auscultadores sem fios elegantes

créditos: Bang & Olufsen

Os auriculares que cancelam o ruído têm 6 microfones incorporados para permitir chamadas claras e audio autêntico. O tom fresco de alumínio contrasta com os materiais macios numa tonalidade mais quente e a joia como detalhe do logotipo da litografia embutida no disco de alumínio é emoldurado por um vidro temperado.

A caixa de carga é anodizada para uma maior durabilidade enquanto é utilizada e é o presente perfeito para vaguear pela cidade.

Os Beoplay H95 foram concebidos para a derradeira experiência de audição com conforto duradouro, cancelamento ativo de ruído eficaz, e som potente conduzido por transmissores de titânio feitos à medida. O tom frio do alumínio contrasta com o tom quente da pele de cordeiro das almofadas auriculares para o máximo conforto.

Beoplay H95 créditos: Bang & Olufsen

O logotipo da tipografia embutida nos discos de alumínio é emoldurado por um vidro temperado. Este produto é um grande presente para pessoas que estão sempre a viajar, ou para aqueles que preferem o conforto de trabalhar a partir de casa.

Coluna Bluetooth à prova de água

Beosound A1 créditos: Bang & Olufsen

A Beosound A1 é a coluna portátil perfeita com som alto, cativante e rico em graves. Totalmente à prova de pó e água, a Beosound A1 está preparado para até 18 horas de reprodução sem parar. A sofisticada superfície da grelha de alumínio é tingida com cores frescas, proveniente do gelo nórdico (Nordic Ice).

O logotipo Bang & Olufsen na base do altifalante é impresso com uma tinta brilhante para refletir a luz. A alça de couro com assinatura tem uma fechadura de alumínio fosco com um logotipo de litografia embutida e bordo polido para um acabamento duplo.

Coluna WIFI sem fios icónica

Beoplay A9 créditos: Bang & Olufsen

A Beoplay A9 enche qualquer espaço com a sua transmissão de som detalhado graças ao seu potente sistema de amplificador digital de 480 watts, tornando-o o produto obrigatório para quem ama música. A adaptação integrada da sala ajusta perfeitamente o som ao ambiente para que os ouvintes possam experimentar a música da forma que os artistas pretendem.

Fabricado pela primeira vez com alumínio de pérola, as pernas do Beoplay A9 têm uma sofisticada superfície mate, acabada com um tom de cor fresco.

O anel circular incónico de alumínio é realçado com uma superfície polida. A cobertura de tecido de cor quente, tecida pela Kvadrat, proporciona um contraste com os tons frios do alumínio.

Poderosa barra de som

Beosound Stage créditos: Bang & Olufsen

Leve a experiência televisiva a um nível diferente com a Beosound Stage, uma barra de som fabulosamente trabalhada que soa tão bem quanto parece e é uma belíssima prenda para os amantes de cinema.

A Beosound Stage aumenta o prazer de ouvir com uma combinação da mais recente tecnologia de aúdio design sem costura- além de ser suficientemente potente para evitar a necessidade de um subwoofer separado. Para a coleção Nordic Ice Collection, a moldura de alumínio foi criada com um acabamento duplo onde a superfície principal é mate com um bordo polido.

Os detalhes polidos dos ícones foram conseguidos através de um processo litográfico. O tecido da Kvadrat traz uma sensação de calor, criando a sensação de um objeto interior, perfeito para qualquer cenário.