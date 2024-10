O livro a Bíblia do Vinho apresenta-se como um guia prático que aborda de forma simples o mundo do vinho, com dicas para identificar as características dos néctares como um verdadeiro escanção.

Criado pelos cofundadores do site winefolly, Madeline Puckette, sommelier, escritora e designer visual e Justin Hammack, estrategista digital, a Bíblia do Vinho apresenta rigor na informação, toda ela verificada por especialistas internacionais. A edição portuguesa conta com a colaboração de Manuel Moreira, sommelier e membro da Associação dos Escanções de Portugal, que enriqueceu o livro com conteúdos novos sobre Portugal, face à versão original.

Ao longo de mais de 300 páginas, Bíblia do Vinho ensina a provar, guardar, decantar, servir o vinho e harmonizá-lo com vários pratos, sugerindo até algumas receitas portuguesas. Apresenta mais de cem variedades de vinhos populares e menos conhecidas, incluindo os seus perfis de sabor. Retrata todas as regiões vinícolas do mundo com mapas pormenorizados, incluindo as portuguesas. E muito mais.

Estamos a oferecer 2 exemplares do livro créditos: Familiam

