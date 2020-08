Do departamento de pesquisa e inovação Made in Italy da Magniflex, a empresa apresenta a primeira coleção para dormir cuja eficácia foi certificada por laboratórios italianos e internacionais.

Estamos a passar por tempos difíceis, nos quais a proteção da saúde é uma das principais prioridades. É por isso que a Magniflex, uma empresa italiana com mais de 50 anos de experiência no fabrico de colchões e acessórios para dormir, introduz agora a MagniProtect, a primeira coleção para dormir com ação antiviral e antibacteriana certificada, que foi especificamente testada contra o SARS-COV-2.

Cem por cento idealizada e fabricada em Itália, a MagniProtect aplica uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Magniflex para inibir o crescimento e persistência de bactérias e vírus nos tecidos, graças à ação combinada de um agente de neutralização do núcleo de lipídio do vírus e um inibidor de replicação bacteriana e viral, o que previne e reduz o risco de contaminação.

Testes recentes conduzidos pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche) italiano e pela Universidade de Pisa – bem como por pesquisas independentes em laboratórios nos Estados Unidos sobre bactérias comuns e vírus da gripe – confirmaram a eficácia específica da MagniProtect contra o SARS-COV-2 (responsável pela infeção por COVID-19), com a eliminação bem-sucedida de mais de 99% do vírus nos tecidos em 60 minutos.

Essa é a primeira vez que este tipo de teste foi realizado e aprovado num produto para dormir.

A MagniProtect passou pelos testes AATCC100, ISO 20743:2013 e ISO 18184:2019 (atividade antibacteriana e antiviral de produtos têxteis) e as certificações OEKO-TEX® "STANDARD 100"/Classe1 (ausência de substâncias tóxicas e prejudiciais para as pessoas e para o meio ambiente) e "Step" ( Produção Sustentável de Têxteis).

A coleção MagniProtect inclui colchões, capas protetoras de colchões, almofadas e fronhas e está disponível para compra online bem como em todas as lojas da Magniflex e da especialidade no mundo inteiro.