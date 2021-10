O “Tivoli Racing Experience” está disponível no Tivoli Carvoeiro, Tivoli Lagos, Tivoli Marina Portimão e Tivoli Marina Vilamoura, num convite aos amantes do motociclismo a desfrutarem de um programa preparado especificamente para o fim de semana do MotoGP. Programa que inclui duas noites de alojamento, um jantar num dos restaurantes da unidade hoteleira escolhida e ainda transfer gratuito para o Autódromo do Algarve no domingo, 7 de novembro.

“Os fãs desta competição terão a oportunidade de conciliar o gosto pela adrenalina com a tranquilidade de uma das unidades da Tivoli Hotels & Resorts. Desde a localização do Tivoli Carvoeiro, na falésia de Vale Covo; passando pelo Tivoli Lagos, que oferece uma estada que reflete a cultura algarvia; até ao Tivoli Marina Vilamoura com as suas variadas propostas de lazer e oferta gastronómica; e ao Tivoli Marina Portimão, situado entre a marina e a Praia da Rocha, onde a oferta de lazer é diversificada”, informa a Tivoli Hotels & Resorts.

O Programa - Tivoli Racing Experience orçam os seguintes valores: Tivoli Carvoeiro (a partir de 435 euros/noite), Tivoli Marina Vilamoura (a partir de de 485 euros/noite), Tivoli Marina Portimão (a partir de 400 euros/noite), Tivoli Lagos (a partir de 265 euros/noite.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 215 567 136 ou e-mail reservations.portugal@minorhotels.pt