Na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, a animação tem a influência do Carnaval Carioca com a atuação de uma escola de samba que marcará o ritmo para bailarinas vestidas a rigor, como se do sambódromo se tratasse.

Sob influência da Bahia chega a animação de sábado, 10 de fevereiro, com a presença de Olodum, uma escola de tambores afro brasileiros que transportará todos os presentes para Salvador. A acompanhar os batuques dos tambores estarão bailarinas com um ritmo reconhecidamente brasileiro.

Na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, o ambiente de animação brasileira mantém-se com bastante música e dança e como é véspera de terça-feira de Carnaval, o DJ ficará até às duas da manhã.

Durante os três dias, e porque o espírito brasileiro estará também presente à mesa, todas as Caipirinhas terão um preço promocional de 5€ cada.