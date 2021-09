A concin acaba de ser lançada a nível global e promete desenvolver salas de cinema privadas para casa, dedicadas e personalizadas de acordo com as necessidades do cliente, incluindo cinemas outdoor, com base em projetos padronizados e chave na mão.

A nova marca – que pode ser conhecida desde o início deste mês, em Portugal, num dos seus showrooms – disponibiliza salas de cinema, ao aliar rapidez, gestão, conceção, fabrico, teste e instalação numa solução pré-concebida, mas com a devida flexibilidade para se adaptar às necessidades e gostos de cada um.

A concin é um spin-off da consexto, empresa portuguesa para mercado de nicho que alia o design, arquitetura e tecnologia e desenvolve projetos de salas de cinema premium em casa para o segmento de luxo e garagens privadas sofisticadas.

A nova marca vai tirar partido do conhecimento especializado, da competência e da experiência da empresa-mãe, em especial nos serviços de home theatre, salas de media e soluções personalizadas, que irá – a partir de agora – disponibilizar soluções para um público mais amplo, tendo como objetivo atingir novos mercados e segmentos.

Home Theatre

créditos: Concin

No que respeita aos serviços de home theatre, o design requer uma combinação cuidadosa entre tecnologia e arte, por forma a não comprometer a estética com as necessidades técnicas.

Media Room

créditos: Concin

Já as salas de media pretendem respeitar a arquitetura e a decoração das casas, através de soluções áudio e vídeo personalizadas com equipamento de alto desempenho. O objetivo é a criação de espaços apelativos com recursos sofisticados capazes de adaptar e integrar a tecnologia no ambiente, aportando valor à residência.

Outdoor Cinema

A concin também desenvolve e cria uma gama de soluções de cinema no exterior. A solução de entretenimento ao ar livre permite combinar o som e o design das colunas com a automação e motorização do ecrã, estando este disponível em diferentes tamanhos e formatos, de acordo com a finalidade de utilização. Desta forma, é possível transformar qualquer espaço ao ar livre numa experiência multi-sensorial.

Os showrooms da concin, no Porto e no Algarve, estão abertos ao público mediante marcação prévia. Nesses espaços, vai ser possível experienciar uma visita individual e personalizada a uma verdadeira sala de cinema e explorar cada detalhe da mais avançada tecnologia utilizada.