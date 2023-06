Inserido num grupo restrito de eventos de cariz internacional denominados por ANE (Recognized AFOL Networking Event), o Paredes de Coura Fan Weekend detém esta insígnia desde a sua estreia em 2016, sendo apoiado e reconhecido diretamente pelo Grupo LEGO.

"A criação destes eventos reconhecidos surgiu diretamente do departamento AFOLET (AFOL Engagement Team) da marca, com o intuito de reunir os fãs adultos de todo o mundo em regiões estratégicas do globo e, desta forma, criar uma plataforma de oportunidades com enorme potencial de interação, comunicação e partilha do seu entusiasmo", explica a Lego em comunicado.

"O que motiva estes participantes a deslocarem-se a Paredes de Coura para o Fan Weekend? O facto de este evento ser muito mais do que apenas uma exposição de construções de LEGO: é também um momento de enorme confraternização", acrescenta a nota.

Todos os fãs inscritos têm a oportunidade de assistir a palestras e apresentações com funcionários do Grupo LEGO, participar em oficinas especializadas, de aumentar a sua rede de contactos, discutir técnicas de construção, cooperar na organização de atividades, entre outras atividades.

À parte dos assuntos temáticos, há ainda tempo para ter contacto com a natureza e envolvência que a vila proporciona e alguma diversão nos pequenos concursos e atividades dinamizadas de modo a promover a confraternização entre os participantes inscritos, mantendo a tradição das edições anteriores, levando a que a imprensa internacional tenha apelidado Paredes de Coura como um “Paraíso na Terra para os adultos fãs de LEGO”.

Esta edição conta com cerca de 150 participantes de 15 países, com origem em locais como: EUA, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Bélgica, Irlanda, Austrália ou Brasil.

Nesta exposição, que estará aberta ao público em geral, os visitantes poderão interagir com os construtores presentes e observar as suas criações oriundas de vários países, criar as suas próprias construções brincando livremente com os milhares de peças que estarão disponíveis numa área reservada à Playzone e ainda dispor no local de uma loja de brinquedos da marca para que possam desfrutar de momentos de diversão.

A entrada é gratuita.