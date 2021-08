O Alma Shopping convida todos os clientes e visitantes a aprenderem mais sobre os dinossauros, através de uma exposição gratuita e interativa que, não só permitirá conhecer e interagir com diferentes réplicas de dinossauros presentes no espaço do centro, mas aumentar ainda o conhecimento sobre estas curiosas espécies que habitaram o planeta num passado longínquo.

A exposição, a decorrer até 12 de setembro, estará patente na Praça Central do centro (Piso 0), onde será recriado um cenário do verdadeiro habitat natural, rico em vegetação.

Esta mostra vai contar com 9 dinossauros diferentes, entre eles um tirannosaurus rex e um alossauro de 6 metros de comprimento.

Será possível interagir com os restantes 7 dinossauros - que se mexem e fazem sons -, através de fotografias que podem ser tiradas ao lado ou em cima destas réplicas, e que ficam, assim, como recordação desta visita.

Para tornar a experiência na exposição memorável, haverá ainda um espaço onde é possível participar, durante uns minutos, na montagem de alguns dos dinossauros ou interagir com dois ovos cria - um deles com um selfie spot.

As crianças podem ainda desfrutar de uma aventura num jipe 4D, que dará a conhecer um pouco mais do habitat e da realidade destas espécies.

A exposição pode ser visitada, durante a semana, entre as 13h e as 21h. Aos fins de semana, a mesma estará disponível para visita, entre as 10h e as 21h.