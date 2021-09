Diversão garantida e memórias inesquecíveis é a proposta para os próximos dias de chuva. Esteja disposto a rir até não poder mais, a treinar o raciocínio com jogos de tabuleiro, a descobrir os talentos para o teatro, a assistir a um ótimo filme em família, a ajudar as crianças a prepararem o jantar (com uma receita mais simples) e muito mais.

Jogos de tabuleiro

Simples, divertidos e entusiasmantes. Nada melhor do que um jogo de tabuleiro para animar a família toda! Além de funcionarem como estímulo para as crianças desenvolverem o raciocínio lógico, a memória, a criatividade, o espírito de equipa e aprenderem a ultrapassar obstáculos são perfeitos para passar uma tarde em família. Comece a preparar: o Monopólio, o Cluedo, o Trivial Pursuit, o UNO, o Pictionary, o “Quem é Quem?” ou o Jungle Speed.

Contar piadas secas

Quer fazer rir os miúdos (e quem sabem também adultos)? Reúna-os no sofá e prepara-se porque temos 61 piadas para contar. Apesar de secas, com a interpretação certa, podem ter muita graça – nem que seja pela falta dela! Rir é o melhor remédio. É certo e sabido. Para um dia mais negativo, para desanuviar ou para desafiar a família num concurso de piadas ao jantar, reunimos algumas que vão garantir pelo menos um sorriso no canto da boca.

Teatro em família

Descubra como montar uma verdadeira peça de teatro em família sem sair de casa. O teatro é uma atividade que vai ajudar as crianças a desenvolverem a sua capacidade de se relacionarem umas com as outras, a perder a timidez, que muitas vezes as caracteriza, e a adquirir confiança e à vontade. Para ensaiar teatro em casa pode começar por: jogos de mímica, criar histórias, brincar com gestos, imitar sons e por fim, fazer uma peça de teatro.

Sessão de cinema

Nem sempre o melhor programa está fora de casa – há alturas em que está mesmo no sofá! Sugerimos filmes para todos os gostos, desde os mais cómicos, que prometem arrancar gargalhadas, até aos que dão que pensar com as suas mensagens. São para todos os gostos e de várias épocas. Só têm de caber todos no sofá, com pipocas, alguns doces e voilà! A sessão de cinema está prestes a começar. Escolha entre os 15 filmes a história que lhe chama mais a atenção e garanta que toda a família vai adorar.

Desafio de culinária

Esta pode ser uma excelente oportunidade para ensinar os seus filhos a preparar alguns deliciosos petiscos. Para isso, nada melhor do que alguns livros de cozinha desenhados à medida dos mais pequenos. Descubra o que o seu filho gosta de cozinhar e coloque as mãos na massa com estas sugestões!

Transformar o quarto

Dê um novo visual ao quarto das crianças e faça desta tarefa um verdadeiro desafio divertido para fazer em família. A IKEA apresenta-lhe soluções dos pés à cabeça para mostrar que o que é regra também pode ser um jogo.

