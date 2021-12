Começa já esta sexta-feira, 10 de dezembro, mais uma edição dos Dias de Bricolage da Leroy Merlin, que dura até dia 12 de dezembro. Este evento será gratuito e aberto a todos os participantes, decorrendo exclusivamente online nas redes sociais da marca.

Com o mote “Juntos pela paixão de fazer”, neste evento vai aprender com os vários especialistas as técnicas e os instrumentos que o vão ajudar a dar uma nova vida aos projetos para a casa.

Esta edição dos Dias de Bricolage irá promover conteúdos e temas com grande ligação à sustentabilidade e Impacto Positivo, e por estar a aproximar-se o Natal, vão também existir vários conteúdos relacionados com esta época.

Influenciadoras digitais vão ensinar a fazer um presente para o amigo secreto

Uma das novidades é a dinâmica DIY Amigo Secreto, na qual três influenciadoras digitais vão dar dicas para fazer presentes personalizados e trocarão entre si estes presentes feitos com as próprias mãos durante os Dias de Bricolage.

MMorais, consultora de Home Design e responsável pela página tinynest183, vai ensinar a criar um espelho com motivos florais para oferecer à sua amiga secreta.

Tânia Pinto, designer de interiores e fundadora do projeto behomecomfy, vai mostrar como construir uma jarra para a mesa de natal da sua amiga secreta. E Cristiana da Costa, designer e gestora da página the.first.floor, vai ensinar a fazer uma floreira aromática para a sua amiga secreta.

Workshops diversos e um especial shocooking

A agenda dos três dias do evento está também recheada de diferentes ações como Workshops da Casa, Demonstrações de Produto, Momentos #EuFaço com as marcas da casa e Repair Cafés, onde vão ser abordados temas diversos para ajudar a desenvolver projetos de Bricolage.

Nos Workshops da Casa poderão aprender ou ficar a saber mais sobre pintura e decoração de móveis, criar peças decorativas, organizar e decorar espaços da casa, recuperar móveis antigos, reutilizar e criar peças decorativas, construir um brinquedo lúdico em família e a Sofia Cotrim, criadora do projeto Mundo de Sofia, trará dicas e ideias para decorar a casa no Natal e criar prendas e adereços personalizados.

Ao longo do evento vão ser também demonstrados vários produtos, algumas soluções para ajudar a transformar a casa, e também formas de reaproveitar, arranjar e reutilizar artigos danificados, evitando o desperdício e contribuindo para um mundo mais sustentável.

Os Dias de Bricolage vão terminar com uma sessão especial de showcooking com o chef Fábio Bernardino, que vai ensinar a fazer um bolo rei com um toque especial de especiarias para este Natal.

Todas as ações serão transmitidas nas redes sociais, Facebook e Instagram, sendo que posteriormente os vídeos vão também ficar disponíveis no site e no Youtube da Leroy Merlin.

Conheça aqui a agenda completa deste evento exclusivamente online e junte-se aos Dias de Bricolage.