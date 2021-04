Num estilo de vida saudável, o sal é para usar com moderação. E num estilo de vida mais sustentável, plantar os nossos próprios alimentos de modo biológico é uma mais-valia.

No dia 10 de abril, Susana Caseiro, autora do livro “Jardim de ervas aromáticas” e do blog “Cultivos da Caseiro” (12,7 mil seguidores no Instagram) mostrará passo a passo como cultivar ervas aromáticas, plantas comestíveis ou pequenas hortícolas em casa ou na varanda.

O que precisam para nascerem com força e saudáveis e o que fazer para as mantermos por muito tempo? Estas dicas estarão acessíveis na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos, no âmbito da segunda edição do programa MAR Shopping Home Experience, que pretende inspirar hábitos em prol da saúde e do planeta.

Para uma verdadeira “Home Experience” online, até maio, vão ser partilhadas receitas simples e saudáveis, que se podem preparar em família e que evitam o desperdício alimentar, bem como dicas de sustentabilidade.