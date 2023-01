“O rouxinol”, uma ópera para os pequenitos

Lisboa | Espetáculo | 29 jan.: 16h | M/3

O Teatro Nacional de São Carlos estreia uma ópera para crianças já este domingo! “O rouxinol”, nova criação do compositor Sérgio Azevedo, é como uma alegoria da liberdade e dos efeitos que a sua privação causa num ser consciente.

Será que há neve na praia?

Braga | Passeio | 2.ª a dom.: 12h-19h | M/0

Visitar uma estância de verão no inverno? É possível! A Ilha do Ermal, no coração da Vieira do Minho, é bonita em qualquer altura do ano, em especial longe das multidões. Aproveite também para desfrutar do percurso pedestre dos Carvalhos do Ermal.

Palhinhas, A História de Um Espantalho

Vila Nova de Famalicão | Espetáculo | 28 jan.: 11h, 15h | M/3

Numa viagem pelo mundo da música e das formas animadas, “Palhinhas, A História de um Espantalho” promete encantar os mais pequenos. Este maravilhoso espetáculo explora a pluralidade de opções que o lixo pode assumir, quando se olha para ele com uma perspetiva útil e criativa.

Quantas Histórias Cabem num Som?

Lisboa | Oficina | 28 jan.: 11h | 6-9

O som leva qualquer um de viagem e abre caminhos para novas histórias. Que sons cabem numa folha de papel? E quantas novas histórias cabem num filme? Esta oficina da Cinemateca Júnior vai contar todos os segredos aos miúdos!

O mistério de Agatha Christie em teatro

Faro | Espetáculo | 28 jan.: 21h | M/12

"A Ratoeira" sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, com um grande enigma por resolver que vai surpreender todos os espectadores. Sabia que esta adaptação consta no Livro de Recordes do Guiness como sendo a peça em cena há mais tempo?