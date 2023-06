1. Escapadinha surpresa na natureza

A menos de três horas do local de partida, os amantes das paisagens naturais portuguesas podem desfrutar de um fim de semana longe do ambiente citadino. Com a estadia garantida em hotéis rurais, uma escapadinha pela natureza é o programa perfeito para quem procura o lado mais verde, puro e pacífico do país.

2. Escapadinha surpresa na praia

Quando o calor chega, chega também a vontade de aproveitar os dias perto da costa. Um verdadeiro jardim à beira-mar plantado, Portugal tem algumas das melhores praias para aproveitar uma escapadinha com aquele grupo de amigos que alinha em todos os programas ou até mesmo em família. Alojamento ao lado da praia e um bom mergulho no mar são os requisitos necessários para uns dias inesquecíveis.

3. Escapadinha surpresa romântica

Se, por outro lado, a vontade for a de aproveitar estes dias de uma maneira mais calma a dois, uma escapadinha surpresa romântica pode ser o plano ideal. Sem preocupações a planear, a prioridade é mesmo aproveitar estes dias em alguns dos melhores hotéis do país, com pequeno-almoço incluído e o ambiente indicado para aproveitar com quem mais se gosta.