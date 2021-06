No próximo dia 5 de junho, entre as 17h30 e as 23h30, no Parque dos Poetas, em Oeiras, decorre a Noite da Literatura Europeia – o passeio noturno literário que vai na sua nona edição – onde os autores de 15 países, e as suas 15 obras vão, ser as grandes estrelas da noite.

É a primeira vez que esta iniciativa tem lugar num espaço ao ar livre e, à semelhança das edições anteriores, a entrada é gratuita.

Nesta edição, a Noite da Literatura oferece também um programa especial para os mais novos, das 17h30 às 18h30, convidando adultos e crianças a assistir à leitura encenada de 3 contos infantis: Pi-Pan-Pin – três histórias “assim-assim”.

A partir das 18h30 seguir-se-ão, pela noite fora, as leituras das obras dos 15 autores contemporâneos europeus. Cada leitura encenada terá uma duração de 15 minutos, decorrendo em simultâneo nos 15 países presentes no Parque dos Poetas e será repetida de 30 em 30 minutos, permitindo ao público desfrutar de várias obras à sua escolha, em horários diferentes.

Ana Margarida de Carvalho é a escritora portuguesa escolhida para este evento. Autora de roteiros cinematográficos, de uma peça de teatro e de um livro infantil, o seu romance de estreia, "Que importa a fúria do mar" conquistou o Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB 2013.

Publicou ainda um livro de contos, "Pequenos Delírios Domésticos" (Prémio APE Camilo Castelo Branco) e "O Gesto Que Fazemos para Proteger a Cabeça" (Finalista Prémio Oceanos).

"Não se pode morar nos olhos de um gato" será a obra lida durante a Noite da Literatura Europeia, que venceu de novo o Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB 2016.