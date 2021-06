Um café na varanda? Uma churrascada mais tardia no quintal? O bom tempo convida a passarmos mais horas nos espaços livres, e uma boa iluminação exterior pode ditar o sucesso da experiência.

Para o ajudar, a Pmarché, loja online, diz-lhe como escolher os melhores candeeiros e opções para usar no exterior.

Luzes de jardim

As luzes gerais do jardim podem ser usadas para iluminar tudo, desde canteiros, arbustos e árvores, até caminhos e instalações ornamentais.

Quer sejam decorativas ou funcionais, as luzes de jardim são perfeitas para melhorar a estética de qualquer jardim exterior ou espaço de jardim e vêm numa enorme variedade de estilos.

Pode optar por candeeiros de poste, mais clássicos, ou, se preferir, um candeeiro mais simples e portátil que lhe permita mudar de mesa para mesa.

Luzes de plataformas ou terraços

Se pretende ter luz num pátio e áreas de terraço, tem várias opções. As áreas de pátio diretamente no exterior da sua casa podem ser iluminadas eficientemente com luzes de parede exteriores, enquanto os pátios e decks de quintal podem ser iluminados com projetores ou focos de chão embutidos no próprio deck.

A chave para uma boa iluminação do pátio e do terraço é a subtileza e o minimalismo, com estes produtos a ocuparem pouco ou nenhum espaço nas suas áreas de estar, ao mesmo tempo que proporcionam uma iluminação ambiente e prática muito necessária.

Luzes de áreas de acesso

Há muitas opções de iluminação especialmente concebidas para aqueles que desejam iluminar caminhos e outras áreas de acesso ao jardim e à casa.

Estes espaços necessitam de iluminação suficientemente brilhante e eficiente para proporcionar maior segurança e assistência à condução, ao mesmo tempo que parecem atraentes e não obstruem o acesso.

As luzes de parede e os focos no chão são ideais para este fim, fornecendo luz prática e esteticamente agradável para todos os tipos de caminhos de acesso.