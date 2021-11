À medida que os dias passam e que as folhas criam tapetes ocres, as visitas às lojas e aos centros comerciais para comprar as prendas de Natal começam a ocupar-lhe cada vez mais tempo. Os preparativos para a época natalícia não devem, no entanto, desviá-lo do essencial do seu jardim. Para além das sementeiras das flores para a próxima primavera, não pode descurar as tarefas de manutenção habituais nem aquelas ações específicas desta altura, uma das mais desafiantes do ano.

À semelhança do mês anterior, há sementeiras para planear e executar, plantações para fazer e árvores de fruto a exigir atenção. Se ainda não concluiu essa empreitada, acabe de transplantar as variedades botânicas semeadas nos meses anteriores que já estejam crescidas, combata os infestantes e prepare os canteiros que destinou às plantações deste outono, incorporando-lhes bastante matéria orgânica. Confira, de seguida, tudo o que deve fazer às suas plantas e no seu jardim este mês.