Esta é a altura em que os botões florais de variedades botânicas como as cerejeiras começam a despontar. É também por estes dias que começam a surgir as primeiras cores do ano no seu jardim e nos seus maciços florais. Para além dos cuidados especiais que deve ter com a rega, que ainda assim não pode ser descurada, é tempo de cortar tudo o que está murcho, de aplicar estrume nos solos baldios, de adubar depois da primeira poda do ano e de começar a plantar árvores fruteiras e plantas como os morangueiros.

O segundo mês do ano, apesar do frio, da chuva e da geada que se fazem sentir fora de casa, é o período ideal para empreender estas e uma série de outras ações. Está também na altura de cobrir e tapar as vivazes delicadas com mulch e de renovar as proteções já instaladas. O objetivo é proteger, o mais possível, as plantas das variações térmicas da época. Para que não se esqueça de nada, elaborámos uma lista que reúne o essencial do que deve fazer este mês, que pode ver de seguida. Consulte-a já e boa jardinagem!