Quando se quer vender ou arrendar um espaço, em que a primeira forma de captar a atenção é através da imagem, torna-se fundamental que as fotografias ou vídeos transmitam o valor e o potencial que esse espaço pode ter. A isto chamamos de Home Staging. Rita Salgueiro, arquiteta de interiores, partilha 10 dicas que deve ter em conta com a decoração e organização do espaço, na altura de preparar a sua casa para uma possível venda ou arrendamento.

1. Comecemos pelo básico: limpar e arrumar

O primeiro passo é o mais simples, mas também o mais importante. Há que limpar, arrumar e retirar tudo o que esteja a mais e que dificulte a perceção do espaço ou que transmita a sensação de desarrumação e de um ambiente demasiado cheio, não permitindo ver a sua potencialidade.

2. Esconder objetos de uso diário

Se tem ares condicionados portáteis, aquecedores, computadores ou outros objetos de uso diário, mas que não são necessários para a composição/decoração do espaço, devem estar escondidos quando fotografar para um ambiente mais despojado, mais apetecível e mais real para quem visita os sites imobiliários.

3. Visão em três dimensões

O ideal é que a divisão seja visível a três dimensões, ou seja, preciso enquadrar as fotografias e tirá-las de vários ângulos. Muitas vezes estas fotos são distorcidas propositadamente, para que o espaço pareça maior, o que pode ter consequências negativas já que, vendo ao vivo, não só o cliente fica dececionado com o mesmo, como a credibilidade do comercial fica em causa.

4. Atenção ao excesso de ruído

Sobretudo nas salas, os erros mais comuns são o excesso de ruído provocado pela desarrumação. Malas, cadernos, brinquedos e roupas espalhadas pelo espaço, devem sair na altura de fotografar, assim como o excesso de objetos decorativos. Quando quiser fotografar o seu espaço imagine que vai fazer uma sessão fotográfica para uma revista de decoração e dê um toque especial à sua sala. Para além de organizar as peças decorativas e esconder tudo o que se falou acima, coloque flores frescas ou ramagens nas jarras e endireite os quadros ou molduras que estão nas paredes.

5. A importância das cortinas

Tome nota deste ponto: não abra demasiado as cortinas. Muitas vezes, para se mostrar a vista, as cortinas estão completamente recolhidas o que retira todo o conforto e harmonia ao espaço. Tire fotos de cortinas fechadas, para mostrar quão acolhedor é o espaço, e escolha um ângulo específico onde mostra a paisagem de cada janela.

6. Vamos arrumar a casa de banho?

Nas casas de banho, o tampo da sanita e bidé, se for o caso, ficam obrigatoriamente para baixo. As cortinas da banheira seguem a mesma lógica que as das janelas: podem ficar semiabertas, caso queira mostrar torneiras e chuveiros. As toalhas devem estar dobradas, como se tivessem sido acabadas de colocar e de preferência todas da mesma cor. Evite ter um toalhão pendurado na porta de vidro do duche, ou uma toalha de mãos amarrotada ou desalinhada.

7. Harmonia é a palavra de ordem

A bancada do lavatório também deve estar apelativa. Coloque à vista apenas alguns produtos de forma harmoniosa e esconda escovas e pasta de dentes, secadores, os cremes que usa diariamente, maquilhagem e tudo o que fique em excesso e dê um ar desarrumado ao espaço.

8. Roupa espalhada para que te quero

No quarto há duas regras fundamentais: não ter roupa espalhada - se tiver que estar visível deve estar organizada e devidamente pendurada/dobrada - e a cama deve estar sempre feita e arrumada para dar uma sensação de conforto. "Algo que me salta à vista sempre que faço uma pesquisa de casas é o facto de 90% das camas não terem cabeceira de cama, nem um quadro por cima da mesma, o que torna o espaço desconfortável e muito pouco acolhedor", afirma Rita Salgueiro. Conseguir ter um apontamento nessa área ajuda a fazer a diferença.

9. Cuidado com o excesso de coisas na bancada da cozinha

As cozinhas, regra geral, têm excesso de objetos em cima da bancada, muitos que nem chegam a ser usados regularmente. Isto cria ruído visual, dá a sensação da bancada ter pouca área de trabalho e por isso, estes objetos devem estar guardados em armários. Panos de cozinha pendurados no puxador do forno, pegas para quentes e toalhas para secar louça não ajudam a embelezar o espaço e por isso retire-os na altura de fotografar.

10. Espelho meu, espelho meu, há espaço mais bonito do que o meu?

Os espelhos são muitas vezes usados para ampliar espaços e refletir luz no dia a dia, o que faz deles uma mais-valia. Mas, para fotografar espaços podem tornar-se uma verdadeira dor de cabeça. É muito importante ter em atenção se estão limpos e perceber o que vão refletir. O fotógrafo não deve aparecer, nem outras zonas da divisão que estejam desarrumadas.