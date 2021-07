A pensar nos dias de hoje, em que a casa é vivida mais do que nunca, a hôma Happy Home Living apresenta-lhe as características deste estilo, onde o conforto e a sobriedade vivem lado a lado.

Descendente do modernismo, movimento do século XX, o estilo contemporâneo vai buscar muito da sobriedade do minimalismo, acrescentando alguns elementos decorativos que dão origem a espaços igualmente funcionais. No entanto, estes espaços são mais atraentes, confortáveis e acolhedores, o que os torna bastante mais apreciados.

Na decoração são privilegiados elementos esculturais, as texturas e as cores neutras ou contrastantes.

O contemporâneo pertence ao momento presente e por isso é um estilo mutante, que segue as tendências atuais, onde se fazem várias abordagens ao passado. Este é o estilo tendência, que acompanha a moda e que permite misturar elementos com toda a liberdade, mas de forma equilibrada e extremamente harmoniosa.

A importância do agora

Reportando aos dias de hoje, o estilo contemporâneo é aquele que reinterpreta os anos anteriores. É fortemente marcado por formas retilíneas e ergonómicas, embora nos últimos três anos tenha começado a surgir uma tendência de formas volumosas e arredondadas.

Não são tão procuradas as peças de design dos anos 1940 a 1970 como no estilo moderno, dando mais destaque ao mobiliário qualitativo, ou seja, com um aspeto bom, metálicos, madeiras envernizadas e boas e peças marcantes (statement pieces), onde cada peça vive por si só.

Apontamentos de cor em bases neutras ou cores blocos de cor?

Os espaços monocromáticos são uma das características deste estilo que podem ser vistos em cores blocos de cor como o azul e o verde. Estes espaços monocromáticos convivem em simultâneo com espaços bege integral, com apontamentos de tons terra e plantas, tons neutros, como os cinzas e nudes, ou os brancos e pretos, tão característicos deste estilo.

Estes últimos, apesar de “clean” são espaços bastante sofisticados, onde a cor é usada apenas em apontamentos decorativos e onde são valorizados os contrastes de cores e texturas.

Mobiliários em foco

O mobiliário contemporâneo é de linhas simples, mas marcantes. A função continua a ser palavra de ordem e surgem muitas vezes com misturas de materiais.

Num estilo em que não existe nada que não seja necessário para compor o espaço, cada peça de mobiliário é a protagonista do espaço que ocupa.

Os materiais definem os estilos

Os materiais variam entre os naturais, madeiras, cerâmicos, couro e metais, de forma individual ou misturados entre si. De forma geral os materiais são sustentáveis, recicláveis e de substâncias não tóxicas.

Os metais, quer em preto quer em dourado, aparecem para dar sofisticação às peças de formas depuradas. No entanto o aço inox continua a ser o protagonista deste estilo, conferindo aos espaços o brilho e o aspeto “clean” que se pretende.

Texturas de todos os géneros

As texturas são exploradas nos móveis, em painéis de madeira, aplicados em paredes inteiras, em papéis de parede de tons neutros, e em elementos decorativos como almofadas e tapetes.

A iluminação, quando controlada, nunca é demais e ganha destaque. Iniciam-se os projetos de iluminação, com focos direcionados, iluminação suspensa e candeeiros de chão.

Este é o estilo da luminosidade, com cortinas leves e transparentes, para deixar entrar a luz, com espelhos colocados estrategicamente para dar amplitude ao espaço e refletir a iluminação. E janelas cada vez maiores.

Inspire-se nas soluções da hôma Happy Home Living para o seu ambiente contemporâneo e viva a sua casa de forma leve e funcional.