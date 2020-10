Hortaliças que também decoram o jardim

Existem fruteiras, ervas aromáticas e espécies da horta que pode misturar com as plantas ornamentais sem qualquer risco para a estética da composição. Por exemplo, a floração da alcachofra (na imagem inferior) ou do cebolinho (na imagem superior) possuem formas e cores fantásticas que casam na perfeição num rock garden com alpinas e a folhagem de algumas hortaliças é muito apelativa junto com espécies de flor da época.

Pode, no entanto, tentar juntar outras fruteiras ou aromáticas com plantas ornamentais. Para além de aumentarem os níveis de polinização, combatem, nalguns casos, insetos indesejáveis. Não devem, no entanto, ultrapassar um terço do canteiro de hortaliças e legumes. Se cultivar framboesas, deve plantar miosótis junto ao pés para eliminar os vermes. Também existem algumas variedades de couve que se podem cultivar em vaso.