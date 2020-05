O quinto mês do ano, habitualmente repleto de sol, de calor e de cor, é um dos mais exigentes do ano. Depois da chegada da primavera, há que arregaçar as mangas. Confira a lista de trabalhos a empreender e prepare-se para pôr mãos à obra!

Os ditados populares referentes a este mês, não poderiam ser mais claros. Quando maio chegar, quem (ainda) não arou, tem de arar. Se não o fez já, cavar e incorporar composto ou estrume para garantir boas produções e florações na primavera e no verão são duas das tarefas essenciais. Mas existem muitas outras, como plantar árvores, arbustos envasados, herbáceas anuais de flores e fertilizar roseiras e outras plantas de flor. Aparar, regar e fertilizar os relvados é outra das missões a planear este mês. Na horta, é tempo de preparar os canteiros onde se irá semear e fazer plantações em maio, incorporando bastante matéria orgânica para garantir o desenvolvimento esperado. É ainda época de combater as infestantes e prevenir o aparecimento de pragas. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender e prepare-se para pôr mãos à obra!



































































