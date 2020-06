Há sempre muito para fazer no jardim e junho não é exceção. Este é um mês em que não se devem descurar regas nem mondas. É tempo de plantar anuais de flor variadas e de aparar, irrigar e fertilizar os relvados. As rosas, as hortênsias também devem ser fertilizadas. É também altura de podar arbustos de folha persistente que estiveram com flores no inverno, como é o caso das azáleas, das camélias e até das magnólias.

A partir de meados do mês, são aconselhadas as enxertias de borbulha, escudo e anel nas árvores. No pomar, além de regas maiores, é aconselhado que reforce a vigilância fitossanitária. Na horta, esta é uma boa ocasião para transplantar as variedades semeadas nos meses anteriores que já se encontrem suficientemente crescidas. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender e prepare-se para pôr mãos à obra!