Prioridades

Decorar uma casa não sai barato e se pudesse ser ao nosso gosto, provavelmente a escala iria rebentar, mas nada como saber adaptar. Assim, nada como começar pelos itens essenciais e com isto quer-se dizer, com os quais não pode viver em condições: cama, frigorífico, fogão, aspirador, etc... Não se ponha a gastar em pequenos utensílios de cozinha, por exemplo, para depois não dar uso nem a metade. Tenha também em atenção a data da sua mudança com a chegada dos eletrodomésticos ou da cama, senão terá de lavar roupa à mão ou dormir no chão.

Projeto

Não, não tem de contratar nenhum decorador para tal e também não tem de cair no erro de comprar uma almofada que achou gira, mas que depois nada tem a ver com o sofá. Fazer um projeto é ter ideias, pesquisar sobre as mesmas e delinear um plano para cada assoalhada. A internet, principalmente a plataforma Pinterest, está cheia de excelentes ideias e inspirações para qualquer tipo de espaço. Copie, cole, recorte, crie uma pasta no seu computador, numa folha, o que seja, para assim ter uma visão daquilo que quer, fica bem e o valor. Outra dica importante que funciona a ter uma melhor noção do espaço que vai ocupar é, depois de fazer as medições para um sofá, por exemplo, é colocar jornais no chão. Assim, vai ter uma melhor noção da área que a mobília vai ocupar.

Poupar ao máximo

Se ainda não saiu de casa, mas anda a pensar nisso, esta dica é para si. Pode ir comprando um ou outro objeto, mas mais importante que isto: começar a poupar para assim ter mais dinheiro disponível quando for a altura. Comprar alguns itens até pode ser uma opção interessante, no entanto, tenha em atenção porque depois pode mudar de ideias, ou seja, um quadro que depois não tem nada a ver com o resto ou um pequeno eletrodoméstico que fica sem funcionar durante algum tempo.